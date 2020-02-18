Воеводина раскрыла подробности брака с королем Малайзии

Страсти вокруг королевской семьи Мухаммада V и мисс Москвы 2015 Оксаны Воеводиной не утихают даже спустя почти год после их развода. Экс-супруга короля Малайзии в программе «Док-Ток» на Первом канале поделилась откровениями о совсем не королевской жизни.

Модель призналась, что всего через два дня после пышной свадьбы в Барвихе, она узнала о существовании другой женщины в жизни Мухаммеда V. Это произошло после того, как девушка ответила на входящий звонок на телефоне ее супруга. По ее словам, на другом конце провода неизвестная женщина назвала себя женой Мухаммеда и сказала, чтобы Воеводина больше не смела брать телефон ее мужа, пишет StarHit.

«Так, спустя два дня после свадьбы выяснилось, что я была не единственной его женой. Причем мы полтора года жили вместе», — делилась Воеводина в студии.

Экс-супруга короля Малайзии также объявила о продаже свадебного платья, которое создал специально для нее Валентин Юдашкин, за два миллиона рублей.

Кроме того, 27-летняя Воеводина рассказала, что вынуждена озираться по сторонам и держать при себе оружие, поскольку с недавних пор стала получать анонимные угрозы.

«Они идут не совсем от моего бывшего мужа, а из других источников. Мне кажется, это дворцовые игры. У них уже случались ситуации в семье, когда велась борьба за трон», — делилась своими опасениями модель.

Ранее в Instagram Воеводина уже заявляла о том, что боится ходить по улице и никогда не станет прежней.

«Проверяю людей, не пью воду и не ем с незнакомцами, получила лицензию на оружие и оглядываюсь назад, когда иду домой. Я больше никогда не буду наивной и доверчивой», — писала модель.

Победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина развелась со своим мужем — королем Малайзии, спустя несколько месяцев после рождения сына.