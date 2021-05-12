Миро пристыдила Тодоренко за пост о госпитализации Топалова

Блогер Елена Миро отреагировала на публикацию телеведущей Регины Тодоренко в Instаgrаm о госпитализации ее мужа, певца Влада Топалова. Девушка поделилась переживаниями по поводу случившегося с возлюбленным, написало ИА Nation News.

«Чуть не потеряла тебя! Когда ты пропал с радаров не на два часа, как планировали, а на девять, мне стало страшно! Мне кажется, что мое сердце остановилось на время», — призналась знаменитость.

Миро пристыдила Тодоренко, якобы та ничего не сделала, чтобы с ее мужем все было в порядке. Она возмутилась тем, что Регина выставила случившееся на всеобщее обозрение.

«Муж пропал с радаров — что делать, писать быстрее пост, а то все отвлеклись на Бузову», — заявила журналистка.

В настоящий момент причина госпитализации певца неизвестна.

Ранее Тодоренко самой понадобилась помощь медиков.

«Не поверите, где я сегодня сплю. В больнице», — поделилась с подписчиками телеведущая.

Спустя время она выложила в свой профиль фотографию с больничной койки. Снимок был подписан жизнеутверждающей фразой: «Все будет хорошо!!!»