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    05 мая 2021, 15:35

    Появилась информация о состоянии Тодоренко в больнице

    Арина Бобкова

    Представитель телеведущей Регины Тодоренко рассказал об ее состоянии в больнице. Об этом сообщило РБК.

    Агент Тодоренко заявила, что телеведущая находится в нормальном состоянии. Больших комментариев она давать не стала.

    «С Региной все в порядке. Я думаю, что никаких дополнительных комментариев не будет», — высказалась представитель телеведущей.

    Ранее в своем профиле Instagram Тодоренко рассказала о том, что попала в больницу.

    «Не поверите, где я сегодня сплю. В больнице», — заявила телеведущая.

    О причинах своей госпитализации Тодоренко умолчала. Спустя время она выложила в свой профиль фотографию с больничной койки. Фото было подписано жизнеутверждающей фразой: «Все будет хорошо!!!»

    Ранее Тодоренко стала ведущей программы «ТикТок Талант». Членами жюри проекта стали певец Дима Билан и актриса Лариса Гузеева.