Появилась информация о состоянии Тодоренко в больнице

Представитель телеведущей Регины Тодоренко рассказал об ее состоянии в больнице. Об этом сообщило РБК.

Агент Тодоренко заявила, что телеведущая находится в нормальном состоянии. Больших комментариев она давать не стала.

«С Региной все в порядке. Я думаю, что никаких дополнительных комментариев не будет», — высказалась представитель телеведущей.

Ранее в своем профиле Instagram Тодоренко рассказала о том, что попала в больницу.

«Не поверите, где я сегодня сплю. В больнице», — заявила телеведущая.

О причинах своей госпитализации Тодоренко умолчала. Спустя время она выложила в свой профиль фотографию с больничной койки. Фото было подписано жизнеутверждающей фразой: «Все будет хорошо!!!»

Ранее Тодоренко стала ведущей программы «ТикТок Талант». Членами жюри проекта стали певец Дима Билан и актриса Лариса Гузеева.