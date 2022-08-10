Песня «Встанем» стала хитом после начала спецоперации, хотя появилась раньше. Она не задумывалась как патриотический призыв. Российский певец, музыкант, хедлайнер подмосковного гастрономического фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» SHAMAN рассказал ведущей «360» Марусе Михейчик о мистике при создании своей самой известной композиции.

«Почему-то такие песни называют патриотическими. Для меня это просто песня, которая сделана от души. Это мое состояние души, которое я транслирую, и оно такое от рождения», — сказал он.

Певец призвал не вешать ярлыки, не давать определения и не дробить музыку на стили, жанры. Он сравнил ее с ребенком, которого любят целиком, а не руку или ногу по отдельности.

Композиция «Встанем» кардинально отличается от других 200, написанных за 15 лет. Он сочинил ее на одном дыхании, «будто кто-то надиктовал». Песня получилась сильной на подъем.

Я просто понял, что это песня для 9 Мая, когда мне в голову пришло слово „встанем“. В интернет я ее выложил 23 февраля, потому что она подходит к этому дню, а официально выпустил 9 мая. Вот, 24 февраля мир изменился — и песня моментально ушла в народ SHAMAN певец, музыкант.

Потом вышел другой хит — «Я русский». Его музыкант сочинил 8 марта. Музыку и текст SHAMAN пишет сам, аранжировкой тоже занимается самостоятельно. Он осознает, какую несет ответственность.

«То что происходит, что я сейчас делаю, — это уже не в полной мере музыка, это что-то большее, вне музыкальных категорий. Какие-то другие, неизвестные мне вещи, с которыми я сейчас знакомлюсь», — сказал музыкант.

SHAMAN 5 августа выступил на гастрономическом фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье. Он стал хедлайнером первого фестивального дня. Клипы на его песни набрали в интернете миллионы просмотров.