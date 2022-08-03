Певец SHAMAN станет хедлайнером первого дня фестиваля «Сыр! Пир! Мир!»

Организаторы подмосковного гастрономического фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в этом году кроме деликатесов и угощений подготовили для гостей мероприятия обширную музыкальную программу с выступлением известных артистов. Хедлайнером первого дня фестиваля станет певец SHAMAN.

Исполнитель выйдет на главную сцену фестиваля в пятницу, 5 августа, в 17:00. Он исполнит свои главные хиты: «Встанем», посвященный памяти героев Великой Отечественной войны, а также песню «Я русский».

Клипы на эти композиции собрали миллионы просмотров на YouTube-канале артиста.

«„Я русский“ — это не песня, а состояние души. Мне захотелось сделать людям подарок, и я написал эту песню», — так SHAMAN представил свое последнее произведение.

Во второй день фестиваля оригинальным прочтением музыки звезд мировой сцены порадует женский квартет Arfasound. Исполнительницы играют на арфе, скрипке, виолончели и флейте, перерабатывая произведения известных рок-групп и популярных исполнителей. Их выступление запланировано на 6 августа, начало в 16:00, на главной сцене фестиваля.

Завершит музыкальную программу второго дня кавер-группа «Трубачи». Brass Band, или духовой оркестр, порадует зрителей исполнением мировых хитов и показом уникального шоу.

Кроме того, на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» ожидается выступление ансамблей русской песни «Ярило», «Раздолье» и «Русские забавы», а также виртуозного баяниста Андрея Липатова с вокальным сопровождением Елизаветы Липатовой.

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдет в деревне Дубровское городского округа Истра с 5 по 7 августа, с 10:00 до 20:00. На мероприятие приедут фермеры и сыровары из 50 регионов. Также подведут итоги конкурса «Лучший сыр России» 2022 года.

Добраться на фестиваль можно на бесплатных автобусах, которые станут курсировать от железнодорожных станций Новоиерусалимская и Истра. Для гостей, которые приедут на своем автомобиле, организаторы подготовили бесплатную стоянку. «360» подготовил афишу с основными событиями фестиваля.