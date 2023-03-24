Знаменитости 24 марта 2023, 15:34 «Особенно обидно». Актеров Козловского и Акиньшину раскритиковали за побег из России Артистка Поплавская раскритиковала покинувших Россию актеров Козловского и Акиньшину Кинопоиск

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Новое поколение российских артистов своим отношением к делу «девальвировало актерскую профессию», написала в своем Telegram-канале актриса Яна Поплавская. Так она прокомментировала отъезд из России коллег по цеху Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной.

«Я и не знала, что Данила Козловский <…> свалил из России. И Акиньшина тоже. Собираются вместе строить новую жизнь», — написала Поплавская.

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По ее словам, обласканные властью и народом все равно нашли, за что ненавидеть родину. Актриса напомнила, что звезды российского кино «жили не тужили», у них все было прекрасно, но в какой-то момент Россия оказалась им не мила.

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«Вот это особенно обидно. Те, кто покупал билеты в театры, кинотеатры, смотрел в онлайн-кинотеатрах, в эфире федеральных каналов <…> они были дураками в ваших глазах?» — задалась вопросом актриса.

Она пристыдила уехавших из России знаменитостей за то, что они посчитали народ дураком, но при этом без зазрения совести брали у людей деньги. Поплавская отметила, что у старшего поколения артистов было понимание о совести, чести и достоинстве, чего не скажешь о нынешних знаменитостях.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают ведущие российские актеры. По словам промоутера Алины Красной, Даниле Козловскому за одну рабочую смену выплачивают не менее миллиона рублей.