Знаменитости 15 января 2024, 05:00 Милош Бикович категорично раскритиковал фильм Анджелины Джоли Бикович негативно высказался о фильме Анджелины Джоли «В краю крови и меда» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Получивший роль в сериале «Белый лотос» сербский актер Милош Бикович рассказал о желании работать в Голливуде. В интервью сайту «Вокруг ТВ» он также прокомментировал работу голливудской актрисы и режиссера Анджелины Джоли.

Бикович отметил, что хотел бы построить карьеру в Голливуде. Он получал оттуда предложения, но все они его не устраивали. При этом актер не готов ехать в США и работать официантом в ожидании роли.

Реклама

Несмотря на желание работать в Голливуде, Бикович довольно резко высказывается о звездах американского кино. Например, он жестко раскритиковал работу Анджелины Джоли «В краю крови и меда». По мнению сербского актера, кино получилось плохим, далеким от реальности и никакой художественной ценности не имеет

Актриса выступила в качестве режиссера и сняла фильм о балканском конфликте, где главными героями стала влюбленная пара, которую разлучила война. Когда возлюбленные встретились, молодой человек оказался сербским солдатом, а девушка — военнопленной.

Бикович высоко оценил вторую часть фильма «Холоп». По его словам, там есть изысканные нотки, которых не было в первом фильме.