Общество 20 ноября 2023, 19:08 Актер Милош Бикович заявил, что фильм «Холоп-2» получился действительно стоящим

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Вторая часть российского комедийного фильма «Холоп», съемки которой прошли в Санкт-Петербурге, получилась действительно стоящей. Об этом рассказал актер Милош Бикович, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, продолжение будет с новыми изысканными нотками, которых не было в первой части. Так, в кинокартине задействованы масштабные декорации, исторические костюмы, авторами показана особая атмосфера, добавил актер.

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Отмечается, что съемки «Холопа-2» проходили в Мраморном дворце, Доме Архитектора, Доме Ученых, на Неве и канале Грибоедова.