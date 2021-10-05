Милонов заявил о новом боксерском поединке с Джигурдой

Депутат Виталий Милонов рассказал «Газете.ru», что планирует провести новый боксерский поединок с Никитой Джигурдой. Он собирается готовиться к бою в течение года.

«Реванш будет, мне нужно только научиться хотя бы заниматься хоть как-то этим делом, вот. Будет, будет все, я еще поколочу его так, что пойдут клочки по закоулочкам. Год буду готовиться, вот, и поколочу. Никогда в жизни этим не занимался, на старости лет что-то решил», — заявил депутат.

По его словам, самое главное — что он сам не побоялся и ответил на вызов на поединок, брошенный Джигурдой. На вопрос о его самочувствии депутат ответил, что «мужики не жалуются никогда».

Ранее шоумен Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок Виталия Милонова. Милонов отмечал, что у него нет опыта в боях, но, тем не менее, участвовать в авантюре согласился. Бой был организован промоушеном «Наше дело». При этом Милонов — не первый, кому Джигурда предлагал сразиться на ринге, до него артист уже бросал вызов спортивному комментатору Губерниеву и адвокату Жорину.