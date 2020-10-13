Милонов прокомментировал высказывание Самбурской о зарплате пожарных

Накануне артистка заявила, что никогда выйдет замуж за пожарного или следователя. Причиной она назвала то, что люди этих профессий получают около 30−35 тысяч рублей. Самбурская призналась, что лишь за коммунальные услуги отдает порядка 25 тысяч рублей. На парковку у нее уходит около 20 тысяч рублей.

Милонов заметил, что девушка ищет себе избранника, ориентируясь на его финансовое положение, сообщил сайт «Свободная пресса».

«Эта самка обозначила себя красными флажками, что нормальные честные люди на нее обращать внимание не должны. Что она будет выходить замуж не за человека, а за его кошелек», — подчеркнул депутат.

Ранее политический деятель направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение с просьбой запретить школьникам праздновать Хеллоуин. Он отметил, что родители нередко сообщают ему о планах образовательных учреждений провести этот праздник. В этих жалобах говорится о том, что мам и пап заставляют готовить для детей «костюмы нечисти» и тематические выступления.