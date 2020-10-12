Милонов попросил запретить школьникам праздновать Хеллоуин

Он подчеркнул, что родители нередко сообщают ему о планах образовательных учреждений провести этот праздник. В этих жалобах говорится о том, что мам и пап заставляют готовить для детей «костюмы нечисти» и тематические выступления.

«В случае если такие мероприятия будут проведены, то прошу Вас принять самые жесткие дисциплинарные меры к тем должностным лицам, которые потворствовали проникновению мистического сатанизма в умы российских детей», — уточняется в обращении.

Хеллоуин отмечается 31 октября. Он распространен в Западной Европе и Америке. С конца прошлого века мода на кельтский праздник распространилась по всему миру.