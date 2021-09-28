Милонов прокомментировал участие Милохина в «Ледниковом периоде»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал участие блогера Дани Милохина в шоу «Ледниковый период». Об этом сообщил NEWS.ru.

По его мнению, это поможет Милохину «исправиться» и «стать мужчиной».

«Если он закончит свое паскудство, займется фигурным катанием, хорошими делами, то, дай Бог, он исправится», — думает Милонов.

Также он заявил, что хочет, чтобы «исправился» не только Милохин, но и Моргенштерн, но в возможности исправления последнего сомневается.

По мнению депутата, «Ледниковый период» поможет Милохину стать мужчиной.

«Главное, чтобы он не принес свой ад в шоу», — заключил Милонов.

Он добавил, что сам программу не смотрит, так как ему больше нравятся выступления профессиональных спортсменов, а не артистов. Но то, что знаменитости занимаются спортом — это хорошо, думает депутат.

Уточняется, что на «Ледниковом периоде» Милохин будет выступать в паре с Евгенией Медведевой.

Ранее глава промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян рассказал о предстоящем поединке российского шоумена Никиты Джигурды и депутата Госдумы Виталия Милонова. По его словам, этот бой пройдет по всем правилам бокса.