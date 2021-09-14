Милонов призвал запретить концерты Моргенштерна

Депутат Виталий Милонов призвал российские власти взять пример с Украины и запретить концерты рэпера Моргенштерна. Об этом написал Life.

По мнению депутата, все, кто разрешает Моргенштерну выступать в России — «враги страны и народа».

«Любой нормальный ответственный государственный служащий просто обязан сделать все, чтобы рот этого человека перед микрофоном не раскрывался, только у себя в туалете пусть поет. И то — с хорошей звукоизоляцией. И я не как власти Украины настроен, а как депутат России и отец. Считаю, что не должны допустить этого уродства», — высказался депутат.

Ранее СБУ запретила Моргенштерну посещать Украину с гастролями. В текстах его песен нашли «пропаганду культа насилия и жестокости, а также распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ».