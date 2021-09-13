СБУ запретила гастроли Моргенштерна на Украине

Российский исполнитель Алишер Валеев (Моргенштерн) не сможет ездить с гастролями на Украину. О таком запрете объявила Служба безопасности Украины (СБУ).

«В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии репера: как Валеев, так и Моргенштерн», — сообщили в пресс-службе СБУ «Интерфаксу».

В ведомстве объяснили, что позиция СБУ основана на заключениях лингвистической экспертизы, подтверждающих в творчестве Моргенштерна пропаганду культа насилия и жестокости, а также распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ.

«Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием», — отметили в пресс-службе.

В СБУ добавили, что в сентябре 2021 года ведомство дополнительно информировало соответствующие органы Украины о запланированных концертах Моргенштерна на ее территории.

Представители украинской спецслужбы акцентировали внимание на том, что пребывание человека в списке Минкульта автоматически вводит запрет любую концертную деятельность на территории Украины.

«Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены», — резюмировали в СБУ.

Украина периодически заявляет о запрете на въезд тому или иному деятелю искусств из России. В прошедшем августе СБУ объявила, что певцу Филиппу Киркорову запрещен въезд на Украину.