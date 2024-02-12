Знаменитости 12 февраля 2024, 03:20 Милохин отказался выходить на дебютный бой под песню Shaman «Я русский!» Блогер Милохин: дебютный бой точно не пройдет под песню Shaman «Я русский!» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Популярный блогер Даня Милохин заявил изданию Sport24, что не собирается выходить на свой дебютный боксерский бой под песню Shaman «Я русский!». Он назвал это «кринжем».

Милохин проживает в Дубае, где активно занимается боксом. Его первый бой состоится 16 февраля. Его соперник — индийский блогер Аджмал Хан.

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Российский блогер заявил, что трек, под который пройдет его первый боксерский поединок, станет сюрпризом для всех зрителей, а пока это секрет.

«Но точно не под трек Shaman „Я русский“ — это кринж. И я имел в виду Shaman. Все подумали бы, что это угар, и не восприняли бы мой бой всерьез», — поделился Милохин.

Блогер подчеркнул, что этот бой важен для него. Ранее он сообщил, что начнет боксерскую карьеру под российским флагом, так как он русский, даже если кому-то это не нравится.