Знаменитости 12 января 2024, 14:42 Даня Милохин проведет дебютный боксерский поединок с индийским тиктокером Блогер Милохин сразится на ринге с Аджмалом Ханом на турнире в Дубае 16 февраля Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин/Global Look Press

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Уехавший из России блогер Даня Милохин проведет в ОАЭ бой по правилам бокса. Его противником станет популярный индийский тиктокер Аджмала Хан. Об этом в Instagram* сообщили организаторы турнира Alpha Fight Series.

Дебютный бой 22-летнего Милохина пройдет 16 февраля в Дубае. Аджмала Хан — тиктокер из Индии, в соцсети Instagram* его аудитория насчитывает 3,5 миллиона подписчиков, что на 400 тысяч человек больше, чем у российского блогера.

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Смешанными единоборствами Даня Милохин начал заниматься осенью 2023 года. Его тренером стал Зорик Степанян.

Скандальный блогер уехал из России, когда получил повестку в армию. В Дубае Милохин продолжил снимать видео и общаться со своими подписчиками. В одном из стримов он выразил готовность вернуться в Россию, если ему не придется служить в армии. Тиктокер также рассказал, что хотел бы стать студентом. По его словам, в вузе ему не придется «чистить картошку и убирать туалеты».

*Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.