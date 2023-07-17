Знаменитости 17 июля 2023, 02:54 «Миллион долларов». Лепс раскрыл свой самый дорогой подарок Лепс назвал икону самым дорогим и ценным подарком РИА «Новости»

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Григорий Лепс 16 июля отметил свой день рождения. Певцу исполнился 61 год. На празднике исполнитель рассказал, какой подарок считает самым самым ценным. Цитату привел Пятый канал.

По словам Лепса, наиболее важным подарком стала для него икона. Причем среди подаренных вещей он также назвал икону.

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«Наверное, икона, все-таки. Одна икона была наиболее удачная, сделана она была новой иконой, самодельной, но мастер сумасшедший просто! Один из последних „из могикан“, так скажем, который еще понимает, что он делает и что пишет», — рассказал музыкант.

Он уточнил, что преподнес эту икону «очень большому человеку», но имя раскрывать не стал. Говоря о той иконе, которую Лепс получил сам, он отметил, что она стоит около миллиона долларов. Икона висит у певца дома.

Ранее Лепс высказался о спецоперации на Украине. Он заявил, что будет и дальше выделять денежные средства бойцам России.