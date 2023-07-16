16 июля 2023, 23:20
Лепс продолжит платить российским военным за подбитые танки ВСУ
Лепс заявил о продолжении премирования бойцов РФ за подбитые танки Leopard
Российский исполнитель Григорий Лепс заявил, что продолжит выделять денежные средства бойцам России. Об этом певец сообщил газете «Известия».
«Я слово свое сдержал, я его даже перевыполню, можете не сомневаться. Если я говорю, значит, так и будет», — сказал артист.
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Так он высказался о премировании российских военнослужащих в зоне спецоперации, которые подбивают немецкие танки Leopard в ходе боевых действий. Вокалист не назвал точную сумму выплат, однако объяснил, что готов выделять больше.
Ранее Григорий Лепс выплатил российскому военному миллион рублей за подбитый танк Leopard. Боец с позывным Веном продемонстрировал пачку денежных банкнот на видео. В тот период исполнитель заявил, что «ответил за свои слова».
Премирование российских военных также поддерживает певец Николай Басков. Вместе с Лепсом они предложили платить миллион рублей за каждый поврежденный танк украинских националистов.
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