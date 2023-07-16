Знаменитости 16 июля 2023, 23:20 Лепс продолжит платить российским военным за подбитые танки ВСУ Лепс заявил о продолжении премирования бойцов РФ за подбитые танки Leopard РИА «Новости»

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Российский исполнитель Григорий Лепс заявил, что продолжит выделять денежные средства бойцам России. Об этом певец сообщил газете «Известия».

«Я слово свое сдержал, я его даже перевыполню, можете не сомневаться. Если я говорю, значит, так и будет», — сказал артист.

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Так он высказался о премировании российских военнослужащих в зоне спецоперации, которые подбивают немецкие танки Leopard в ходе боевых действий. Вокалист не назвал точную сумму выплат, однако объяснил, что готов выделять больше.

Ранее Григорий Лепс выплатил российскому военному миллион рублей за подбитый танк Leopard. Боец с позывным Веном продемонстрировал пачку денежных банкнот на видео. В тот период исполнитель заявил, что «ответил за свои слова».

Премирование российских военных также поддерживает певец Николай Басков. Вместе с Лепсом они предложили платить миллион рублей за каждый поврежденный танк украинских националистов.