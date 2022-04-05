Михалков: украинские уголовники уничтожат любого, кто покажется «подозрительным агентом Кремля»

Украинская власть много лет «доказывала свою недоговороспособность». отметил кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Он посетовал на то, что «человеконенавистнические призывы» на государственных каналах страны остаются безнаказанными, а освобожденные зэки с оружием готовы убить любого, кто покажется «агентом Кремля».

Отрывок из заявления Михалкова опубликовал Telegram-канал Минобороны РФ.

«Можем даже не сомневаться, что они (выпущенные на свободу уголовники — прим. ред.) направят оружие на своих же сограждан. Опьяненные безнаказанностью, уничтожат любого, кто покажется им в их пьяных кокаиновых глазах подозрительным агентом Кремля», — подчеркнул кинорежиссер.

Ранее своим монологом семилетней давности о «благодарности» Украине, который вновь стал актуальным, поделился актер Иван Охлобыстин. Он с сарказмом отметил, что Украина научила русских людей «заново быть русскими», подарила «новых мучеников» и заставила уважать российского президента, а порой и восхищаться им.