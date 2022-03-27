«Научила быть русскими». Охлобыстин опубликовал свой монолог семилетней давности о «благодарности» Украине

Актер Иван Охлобыстин в своем Telegram-канале опубликовал свой грустный и местами саркастичный монолог 2015 года с «благодарностью» Украине. Он отметил, что «некоторые тексты, написанные много лет назад, и сейчас актуальны».

В частности, Охлобыстин поблагодарил Украину за то, что она научила «заново быть русскими», подарила «новых мучеников» и заставила уважать российского президента, а порой и восхищаться им. Актер иронично отметил, что русским «снова стало интересно жить», ребята охотно идут в военные училища, чтобы «навести порядок на всем континенте».

«За многое спасибо, Украина, но самая большая благодарность — за честность, хоть тебе это и не свойственно. Мы поверили наконец, что ты искренне ненавидишь и презираешь нас. И это навсегда», — резюмировал Иван Охлобыстин.

Он добавил, что это «ничего не меняет в нашем отношении»: «случись большая беда, мы опять пойдем за тебя умирать миллионами».

«Просто мы действительно другие. А ты, сестренка, <…> рана незаживающая», — отметил актер.