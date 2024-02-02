Знаменитости 02 февраля 2024, 23:14 МИД Индонезии объяснил, почему Галкина не пустили на Бали МИД Индонезии: Галкина не пустили на Бали из-за иммиграционных проблем РИА «Новости»

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Отказ юмористу Максиму Галкину* во въезде в Индонезию связан с иммиграционными причинами. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Лалу Мухаммад Икбал. Его слова привел индонезийский новостной портал Detik.

«По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину* во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами», — заявил представитель МИД.

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В конце января Галкин* пожаловался, что его не пустили в Индонезию, где он собирался дать концерт. Юморист заявил, что ему одобрили рабочую визу и все документы для выступления, но на паспортном контроле его внезапно развернули из-за обращения российских властей. Галкин* уверял, что ему даже показали копию письма от правительства России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что все больше стран запрещают въезд таким артистам как Галкин*, потому что они «токсичны и опасны».

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России