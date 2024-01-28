Знаменитости 28 января 2024, 23:06 «Такие люди опасны». Захарова прокомментировала запрет на въезд в Индонезию для Галкина Захарова: все больше стран запрещают въезд таким опасным людям, как Галкин РИА «Новости»

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Некоторые страны закрывают въезд из-за токсичности и опасности таких людей, как юморист Максим Галкин*. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Так она прокомментировала информацию, что комику запретили въезд в Индонезию.

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«Все же хотят по-простому, нужен же простой ответ. И никто не понимает одного, что эти люди, которые заявляли, что они будут спонсировать Зеленского, которые публично собирали деньги на киевский режим, ВСУ, „Азов“**, что они стали токсичными», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что азиатские, африканские, латино-американские и некоторые европейские страны начали понимать, что деньги с концертов таких артистов идут на теракты.

«Такие люди опасны для всех», — подытожила дипломат.

Ранее стало известно, что Галкина* не пустили в Индонезию, где у комика должен был пройти концерт. По мнению самого артиста, ограничения якобы связаны с влиянием российского правительства.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России

** Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация