Знаменитости 05 апреля 2024, 18:36 Mia Boyka заявила, что вся планета должна учить русский язык Певица Mia Boyka заявила, что русский язык должны учить все на планете Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360tv в

Певица Mia Boyka заявила, что вся планета должна учить русский язык. Она сказала об этом в новом эпизоде Comedy Club, который покажут на «ТНТ» 5 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба канала ИА «Интермедиа».

В разговоре с ведущими Павлом Волей и Андреем Бебуришвили певица рассказала о новом направленим в своей карьере. Она занята записью двух альбомов на иностранных языках — китайском и испанском. По просьбе ведущих Mia Boyka даже исполнила куплет на китайском языке.

Реклама

Однако выяснилось, что говорить по-испански артистка не умеет, только петь. Но она и не считает это нужным.

«Я считаю, что все должны учить русский язык — вообще вся планета! — заявила Mia Boyka.

Артистка также решила попробовать себя в жанре шансона и уже успела записать дуэт с известным исполнителем Михаилом Шуфутинским. О своем взаимодействии с легендарным музыкантом она подробнее расскажет в эфире.

Ранее певица заявила, что ее бывший продюсер Александр Тарасов потребовал у 500 миллионов рублей за право исполнять ее же песни.