05 апреля 2024, 18:36
Mia Boyka заявила, что вся планета должна учить русский язык
Певица Mia Boyka заявила, что русский язык должны учить все на планете
Певица Mia Boyka заявила, что вся планета должна учить русский язык. Она сказала об этом в новом эпизоде Comedy Club, который покажут на «ТНТ» 5 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба канала ИА «Интермедиа».
В разговоре с ведущими Павлом Волей и Андреем Бебуришвили певица рассказала о новом направленим в своей карьере. Она занята записью двух альбомов на иностранных языках — китайском и испанском. По просьбе ведущих Mia Boyka даже исполнила куплет на китайском языке.
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Однако выяснилось, что говорить по-испански артистка не умеет, только петь. Но она и не считает это нужным.
«Я считаю, что все должны учить русский язык — вообще вся планета! — заявила Mia Boyka.
Артистка также решила попробовать себя в жанре шансона и уже успела записать дуэт с известным исполнителем Михаилом Шуфутинским. О своем взаимодействии с легендарным музыкантом она подробнее расскажет в эфире.
Ранее певица заявила, что ее бывший продюсер Александр Тарасов потребовал у 500 миллионов рублей за право исполнять ее же песни.
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