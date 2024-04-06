Знаменитости 06 апреля 2024, 17:41 Mia Boyka поделилась с Успенской туалетной бумагой на съемках шоу Певица Mia Boyka познакомилась с Успенской в туалете, когда давала ей бумагу РИА «Новости»

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Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, познакомилась со звездой русского шансона Любовью Успенской в туалете. Молодая исполнительница выручила старшую коллегу бумагой. Эту историю Mia Boyka рассказала в шоу Comedy Club, где она была в качестве гостьи.

«На Первом канале есть программа „Три аккорда“. Там я познакомилась в туалете с Любой Успенской, я ей передавала туалетную бумагу», — поделилась Мария.

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Успенская тогда сидела в жюри, а между моторами решила забежала в кабинку. Туалетной бумаги там не оказалось. Тогда ей на выручку пришла Mia Boyka.

«И я такая: „Держите!“ Я всегда беру с собой, потому что зачастую на площадках нет бумаги. И так у нас неожиданно завязался диалог», — рассказала молодая певица.

Также Mia Boyka решила попробовать себя в жанре шансона и уже успела записать дуэт с известным исполнителем Михаилом Шуфутинским. Она также поделилась, что Успенская высоко оценила ее творчество. Королева шансона подчеркнула — Мария могла бы достигнуть больших успехов в этом жанре, родись она чуть раньше.