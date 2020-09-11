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    11 сентября 2020, 12:40

    Мэрилин Мэнсон выпустил второй сингл из нового альбома

    Анастасия Кременчугская

    Мэрилин Мэнсон, эпатажный певец, анонсировал вторую песню из своего нового альбома «We Are Chaos». Об этом сообщил Inforeactor.
    Мэрилин Мэнсон выпустил второй сингл из нового альбома

    Опубликованный сингл называется «Don’t chase the dead». Релиз пластинки с данной песней состоится 11 сентября нынешнего года на лейбле Loma Vista Recordings.

    Первый трек из нового альбома стал доступен слушателям еще в июле. Он является заглавным.

    «Мы очень внимательно подошли к распределению песен по двум сторонам, хотя это было не сложно. Ни одной композиции из альбома мы не выкинули», — поделился Мэнсон.

    Ранее музыкант выпустил клип на главную песню с будущего альбома. Видео снял режиссер Мэтт Маурин. В жутковатом ролике лицо Мэнсона трансформируется в различные предметы: таблетку, облака, вазу для цветов, сосуд со странной жидкостью, череп и кости, музыкальный инструмент. Также в видео Мэнсон превращается в других людей.

    Исполнитель считает альбом очень концептуальным.

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