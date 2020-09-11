Мэрилин Мэнсон выпустил второй сингл из нового альбома

Опубликованный сингл называется «Don’t chase the dead». Релиз пластинки с данной песней состоится 11 сентября нынешнего года на лейбле Loma Vista Recordings.

Первый трек из нового альбома стал доступен слушателям еще в июле. Он является заглавным.

«Мы очень внимательно подошли к распределению песен по двум сторонам, хотя это было не сложно. Ни одной композиции из альбома мы не выкинули», — поделился Мэнсон.

Ранее музыкант выпустил клип на главную песню с будущего альбома. Видео снял режиссер Мэтт Маурин. В жутковатом ролике лицо Мэнсона трансформируется в различные предметы: таблетку, облака, вазу для цветов, сосуд со странной жидкостью, череп и кости, музыкальный инструмент. Также в видео Мэнсон превращается в других людей.

Исполнитель считает альбом очень концептуальным.