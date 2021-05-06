Еще одна женщина обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии

Модель Эшли Морган Смитлайн заявила, что у нее был двухлетний роман с рокером Мэрилином Мэнсоном, во время которого он не раз подвергал ее издевательствам. Он насиловал ее, связывал, держал сутками в «комнате плохих девочек» и оставил ножом шрам на бедре. Отношения закончились в 2013 году, но решилась рассказать о пережитом она только сейчас.

Женщина сообщила в интервью журналу Рeople, что рокер отверг ее жалобы на его поведение, так как «невозможно изнасиловать человека, которого любишь». Он заключил с моделью «кровавый договор» — выпил ее крови из надреза на животе женщины, и заставил ее проделать тоже самое, слизнув его кровь.

Модель познакомилась с рокером в 2010 году на съемках в Азии. Мэнсон предложил ей роль в одном из фильмов, и Эшли согласилась. Она утверждает, что сразу почувствовала с ним «глубокую связь», и была покорена его интеллектом.

Отношения быстро переросли в нечто извращенное. Однажды Эшли спросила Мэнсона: «Ты хочешь, чтобы я покончила с собой? Чтобы просто убила себя?». Она несколько раз пыталась уйти от мучителя, но всегда возвращалась, так как была от него эмоционально зависима.

Рассказать о пережитом Эшли решилась после встречи с Эван Рэйчел Вуд, Эсме Бьянко и другими женщинами, обвинившими рокера в психологическом и сексуальном насилии. Всего об этом заявили 15 человек.

В апреле актер Арми Хаммер, которого экс-подружки обвинили в каннибализме, лишился ролей в кино. Ему пришлось отказаться от работы в фильме «Шпион на миллиард долларов».