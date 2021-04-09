Секс-трон по наследству, подпольные аборты и БДСМ. Какие еще секреты таит семья русских эмигрантов Арми Хаммера

Голливудскому актеру Арми Хаммер, чья карьера полетела под откос после неоднозначных заявлений о каннибализме, возможно, не очень повезло с семей. Несколько поколений его родных связаны со скандалами, насилием, наркотиками и сексуальными извращениями. Далеко ли укатилось яблоко от яблони, разбирался «360».

Хаммер сам признался в пристрастии к БДСМ и в опубликованных в Сети переписках с женщинами называл себя стопроцентным каннибалом. После этого несколько бывших возлюбленных звезды заявили о физическом насилии с его стороны. Полиция начала расследование.

Российские корни и секс-трон

Прапрадеда актера, сообщило издание Daily Mail, спецслужбы подозревали в работе на советскую разведку, несмотря на то, что страну он покинул до образования СССР. В 1919 году Юлиус, врач, коммунист и эмигрант из Российской империи, сел в тюрьму за якобы подпольный аборт жене большевистского дипломата. Тогда писали, что женщина умерла через три дня после операции.

Прадед Хаммера — Арманд — снискал дурную славу благодаря участию в оргиях и пристрастию к наркотикам. Он возглавил фармацевтический бизнес отца, когда тот сидел в тюрьме, и немало заработал на делах, которые вел с Советским Союзом. Первой женой Арманда стала русская певица Ольга, с которой он позднее развелся и женился на богатой француженке. На ее деньги Арманд сколотил огромное состояние и позже на своем личном Boeing катал друга — принца Чарльза. В ФБР при этом считали и самого Арманда, и его соратников «гнилыми» людьми, пишет издание.

В браке с Ольгой родился дед Арми — Джулиан. Его подозревали в убийстве в 1955 году, но обвинения сняли — якобы из-за самообороны. Произошло это после того, как друг семьи Хаммеров по просьбе Арманда (прадеда) передал влиятельному адвокату в Лос-Анджелесе 50 тысяч долларов, чтобы тот уладил вопрос, писал Vanity Fair.

У отца Арми — Майкла — в калифорнийской штаб-квартире фонда Арманда Хаммера стоял двухметровый «секс-трон». Конструкция представляла из себя стул с дыркой в сидении, под которым находилась клетка. Она была достаточно большой, чтобы вместить в себя человека, уточнил Daily Mail.

Родная тетка актера в мемуарах, вышедших в 2015 году, заявила, что страсть к наркотикам, оргиям и насилию у Хаммеров в крови. В книге Surviving My Birthright она рассказала, как маленькой спасалась бегством от невменяемых друзей отца. А его самого охарактеризовала как помешанного на амфетамине алкоголика.

Шаг в бездну

Лето 2020 года Арми Хаммер провел на Каймановых островах, напомнило издание Vanity Fair. Из-за карантина он оказался словно взаперти вместе со своим отцом, мачехой, двумя детьми и супругой.

«Честно говоря, я был очень близок к тому, чтобы полностью потерять рассудок», — признался актер позже в интервью британскому GQ.

Брак с Элизабет, уже проходивший испытание на прочность неверностью, дал трещину. Жена Хаммера подала на развод. Утешение он искал в мимолетных романах и готовился встретить наступающий 2021 год во всеоружии.

«2021 год будет стоять передо мной на коленях и целовать мои ноги, потому что в этом году я босс», — писал Арми в соцсетях.

Но потом его настиг новый кризис. В суматохе бракоразводного процесса несколько женщин обвинили актера в физическом и эмоциональном насилии. В Сети появились скриншоты с описанием сексуальных фантазий Хаммера об изнасиловании и каннибализме. На фоне скандала он лишился ролей в кино. Последним проектом, который отказался от работы с Арми, стал фильм «Шпион на миллиард долларов».