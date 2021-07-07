Меньшова назвала место прощания с отцом и обратилась к нему

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова написала дату и место прощания с отцом — режиссером Владимиром Меньшовым. Также она поделилась подробностями последней фотосессии с папой.

Меньшова написала в Instаgrаm, что гражданская панихида пройдет 8 июля в Доме кино Союза кинематографистов. Она начнется в 11:00. Отпевание состоится в 14:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, а похороны — на Новодевичьем кладбище в 16:00.

Также телеведущая показала совместное фото с отцом. Она рассказала, что устроила семейную фотосессию в декабре 2020 года, а потом из полученных фотоснимков сделала календарь и подарила папе на Новый год. Он был очень этим доволен.

Меньшова 6 июля зашла в квартиру родителей и увидела этот календарь, который так и остался открытым на июне.

«И почти автоматически перекинула страничку… А там оказалась именно эта фотография. Которая теперь мне кажется символом нашего прощания… Папа растворяется в вечности любви! Далеко не только моей!» — написала Меньшова.

По ее словам, сегодня вместе с ней горюют также и те, кому режиссер подарил своими работами надежду, радость и утешение, и те, для кого он был примером человеческой искренности и цельности натуры.

Актриса завершила свой пост, обращаясь к отцу: «Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам. И местом твоего упокоения станет кладбище, куда совсем мальчишкой ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович… Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом… Ты бы точно в ответ присвистнул: „Ежкин кот!“»

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни. Причиной смерти стали последствия перенесенного ковида.