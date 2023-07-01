Знаменитости 01 июля 2023, 18:38 «Меня затошнило». Леру Кудрявцеву возмутили слова Чулпан Хаматовой Ведущая Кудрявцева раскритиковала актрису Хаматову за поддержку сноса памятника в Риге РИА «Новости»

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Телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала покинувшую Россию актрису Чулпан Хаматову, которая поддержала снос советского памятника в Риге. В своем Telegram-канале она заявила, что ей стало плохо от слов артистки.

Лера Кудрявцева посмотрела фрагмент интервью с Чулпан Хаматовой. Актриса поддержала снос советского памятника в Латвии и сделала ряд антироссийских высказываний. Телеведущая отметила, что пересмотрела ролик 10 раз.

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«Поскольку я запретила себе материться, меня затошнило. Выброса эмоций не происходит, и я держу себя в руках. Поэтому пошла я спать. <…> Господи, прости мою душу грешную», — написала Кудрявцева.

По ее словам, Чулпан Хаматова сделала много хорошего, когда занималась фондом «Подари жизнь». Кудрявцева подчеркнула — актриса спасла немало детей.

«Ну уехала и уехала, ну живи, работай. Ну зачем так-то?» — выразила недоумение поведением артистки Лера Кудрявцева.

Ранее Хаматова заявила, что ее якобы звали в Россию и будто бы даже обещали помочь восстановить репутацию. По мнению журналиста Сергея Соседова, большинству россиян нет дела до актрисы.