Общество 30 июня 2023, 22:20 Неудачный ангажемент. Хаматову не ждут в России Шоумен Соседов заявил, что Хаматова - актриса средней руки YouTube

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Чулпан Хаматова заявила, что ей предлагали вернуться в Россию и даже «восстановить репутацию», что бы это ни значило. Однако большинство россиян признались, что не желают видеть актрису на родине. Дело даже не в побеге за границу, а в тех гадостях, которыми обласканная властями актриса поливала свою страну.

Хаматова рассказала о попытках вернуть ее в Россию

Актриса «Нового Рижского театра» Чулпан Хаматова в эфире латвийского «Радио 4» рассказала, что ее приглашали вернуться в Россию. Ей якобы даже обещали помочь восстановить репутацию и «давали гарантии безопасности». Имен собеседников она называть не стала.

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Хаматова отметила, что накричала в ответ и потребовала ей больше не звонить с подобными предложениями. Она добавила, что, в принципе, в любой момент может вернуться в Россию, особенно если публично «покается».

Актриса много играла в театрах, снялась в почти 60 кинофильмах, рекламных роликах и музыкальных клипах. Неоднократно получала награды, в том числе дважды — Государственную премию Российской Федерации. В матре 2022 года Хаматова вместе с детьми уехала в Латвию.

Президент России Владимр Путин вручает Чулпан Хаматовой Государственную премию, 2015 год / Викимедиа

Мнение россиян

Читатели Telegram-канала «360tv» обсудили возможное возвращение Хаматовой. Подавляющее большинство — более 80% — читателей уверены, что актрисе лучше оставаться за рубежом: перебежчики в России не нужны.

Комментатор Елена заявила, что поступок Хаматовой — не ошибка, а предательство. А читательница Наталья и вовсе убеждена, что актриса обманывает, рассказывая, будто ее звали вернуться: «Врет как дышит. Прямо некому в театре играть… великая актриса. Смешно слушать этот бред».

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Более 17% россиян уверены, что возвращение Хаматовой в Россию будет продиктовано исключительно недостатком денег: едва ли в Латвии будут платить также, как на родине. Почти 3% читателей считают, что людям свойственно ошибаться и тем, кто признал свои ошибки, нужно давать шанс.

Огребет по полной программе

Журналист, шоумен и радиоведущий Сергей Соседов заявил «360», что большинство россиян наверняка равнодушны к судьбе Хаматовой. По мнению критика, она актриса средней руки, способности которой очень сильно преувеличивали.

«Так-то Хаматова неплохая актриса, но и только. Она не выдающаяся актриса, какой ее нарисовала режиссер и художественный руководитель театра „Современник“ Галина Волчек. Непонятно, зачем она ее так раздувала», — сказал Соседов.

Он отметил, что зрителям актриса не особенно интересна — им все равно, есть она или нет. Однако по возвращению Хаматовой ее могла бы принять «пятая колонна», которая процветает в России: она и будет ее зрителями.

То, что ее приглашали — верю, такое могло быть. Но она прекрасно понимает, что здесь ее не будут с распростертыми объятиями принимать зрители. Уверен, Хаматова боится эксцессов и провокаций на спектаклях с ее участием — «пятая колонна» «пятая колонной», но придут и другие люди, которые скажут все, что они о ней думают. Сергей Соседов

Шоумен подчеркнул, что актриса явно выглядела бы очень неприглядно на сцене, если бы во время спектакля из зала ей понеслись проклятия. А Хаматову это ждет, если она вернется на родину.

«Она боится, что будет неуспех. Сейчас все другое. У коллег свои интересы: у них свои антрепризы, свои спектакли, конкуренция. Ну поддержит ее актриса Лия Ахеджакова, еще кто-то — ну и что? Далеко не все коллеги ее поддержат», — сказал Соседов.

Он также добавил, что Хаматова, конечно, может вернуться в любой момент, но она «огребет по полной программе» и получит град оскорблений и разнообразных упреков, ров от зрителей.

Отмыться не получится

Продюсер, критик, член экспертного Совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме Павел Рудченко отметил, что Хаматова показала свое истинное лицо, свое отношение к российскому народу и его выбору.

Такая история, конечно, явно неблагоприятная. Думаю, даже если бы ей кто-то помог, то люди вряд ли бы приняли актрису. Россияне в данный момент очень остро ощущают настроение таких «лидеров общественного мнения». Павел Рудченко

Рудченко добавил, что негатив, который поднялся в отношении Хаматовой даже о распределении ресурсов ее благотворительного фонда, тоже явно не на руку актрисе. Теперь едва ли получится отмыться.

«Если бы человек заблуждался, это был бы другой вопрос: могла бы как-то извиниться. Однако она настроена категорически и неоднократно подтверждала свою позицию. Даже если Хаматовой будут помогать вернуться, это будет ее собственной идеологии», — отметил продюсер.

От неприятия до понимания

Народная артистка Российской Федерации, актриса театра и кино Татьяна Васильева выразила уверенность, что на родине Хаматову никто не ждет — ни зрители, ни коллеги.

Простые россияне в этот момент будут солидарны с творческим цехом — полное неприятие! Татьяна Васильева

А вот режиссер и председатель правления Межрегионального независимого профессионального союза актеров театра и кино Денис Кирис напротив, предположил, что возвращение Хаматовой россияне воспримут совершенно нормально.

Думаю, что никаких бы эксцессов не было. Я с ней учился в ГИТИСе, только я был на четвертом курсе, а она на первом. Я ее не осуждаю, у всех людей разные ситуации были. Денис Кирис

Кирис добавил, что не думает, будто что после приезда Хаматовой в Россию, начнется какая-то травля актрисы.