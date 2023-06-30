30 июня 2023, 22:20
Неудачный ангажемент. Хаматову не ждут в России
Шоумен Соседов заявил, что Хаматова - актриса средней руки
Чулпан Хаматова заявила, что ей предлагали вернуться в Россию и даже «восстановить репутацию», что бы это ни значило. Однако большинство россиян признались, что не желают видеть актрису на родине. Дело даже не в побеге за границу, а в тех гадостях, которыми обласканная властями актриса поливала свою страну.
Хаматова рассказала о попытках вернуть ее в Россию
Актриса «Нового Рижского театра» Чулпан Хаматова в эфире латвийского «Радио 4» рассказала, что ее приглашали вернуться в Россию. Ей якобы даже обещали помочь восстановить репутацию и «давали гарантии безопасности». Имен собеседников она называть не стала.
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Хаматова отметила, что накричала в ответ и потребовала ей больше не звонить с подобными предложениями. Она добавила, что, в принципе, в любой момент может вернуться в Россию, особенно если публично «покается».
Актриса много играла в театрах, снялась в почти 60 кинофильмах, рекламных роликах и музыкальных клипах. Неоднократно получала награды, в том числе дважды — Государственную премию Российской Федерации. В матре 2022 года Хаматова вместе с детьми уехала в Латвию.
Мнение россиян
Читатели Telegram-канала «360tv» обсудили возможное возвращение Хаматовой. Подавляющее большинство — более 80% — читателей уверены, что актрисе лучше оставаться за рубежом: перебежчики в России не нужны.
Комментатор Елена заявила, что поступок Хаматовой — не ошибка, а предательство. А читательница Наталья и вовсе убеждена, что актриса обманывает, рассказывая, будто ее звали вернуться: «Врет как дышит. Прямо некому в театре играть… великая актриса. Смешно слушать этот бред».
Более 17% россиян уверены, что возвращение Хаматовой в Россию будет продиктовано исключительно недостатком денег: едва ли в Латвии будут платить также, как на родине. Почти 3% читателей считают, что людям свойственно ошибаться и тем, кто признал свои ошибки, нужно давать шанс.
Огребет по полной программе
Журналист, шоумен и радиоведущий Сергей Соседов заявил «360», что большинство россиян наверняка равнодушны к судьбе Хаматовой. По мнению критика, она актриса средней руки, способности которой очень сильно преувеличивали.
«Так-то Хаматова неплохая актриса, но и только. Она не выдающаяся актриса, какой ее нарисовала режиссер и художественный руководитель театра „Современник“ Галина Волчек. Непонятно, зачем она ее так раздувала», — сказал Соседов.
Он отметил, что зрителям актриса не особенно интересна — им все равно, есть она или нет. Однако по возвращению Хаматовой ее могла бы принять «пятая колонна», которая процветает в России: она и будет ее зрителями.
То, что ее приглашали — верю, такое могло быть. Но она прекрасно понимает, что здесь ее не будут с распростертыми объятиями принимать зрители. Уверен, Хаматова боится эксцессов и провокаций на спектаклях с ее участием — «пятая колонна» «пятая колонной», но придут и другие люди, которые скажут все, что они о ней думают.
Сергей Соседов
Шоумен подчеркнул, что актриса явно выглядела бы очень неприглядно на сцене, если бы во время спектакля из зала ей понеслись проклятия. А Хаматову это ждет, если она вернется на родину.
«Она боится, что будет неуспех. Сейчас все другое. У коллег свои интересы: у них свои антрепризы, свои спектакли, конкуренция. Ну поддержит ее актриса Лия Ахеджакова, еще кто-то — ну и что? Далеко не все коллеги ее поддержат», — сказал Соседов.
Он также добавил, что Хаматова, конечно, может вернуться в любой момент, но она «огребет по полной программе» и получит град оскорблений и разнообразных упреков, ров от зрителей.
Отмыться не получится
Продюсер, критик, член экспертного Совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме Павел Рудченко отметил, что Хаматова показала свое истинное лицо, свое отношение к российскому народу и его выбору.
Такая история, конечно, явно неблагоприятная. Думаю, даже если бы ей кто-то помог, то люди вряд ли бы приняли актрису. Россияне в данный момент очень остро ощущают настроение таких «лидеров общественного мнения».
Павел Рудченко
Рудченко добавил, что негатив, который поднялся в отношении Хаматовой даже о распределении ресурсов ее благотворительного фонда, тоже явно не на руку актрисе. Теперь едва ли получится отмыться.
«Если бы человек заблуждался, это был бы другой вопрос: могла бы как-то извиниться. Однако она настроена категорически и неоднократно подтверждала свою позицию. Даже если Хаматовой будут помогать вернуться, это будет ее собственной идеологии», — отметил продюсер.
От неприятия до понимания
Народная артистка Российской Федерации, актриса театра и кино Татьяна Васильева выразила уверенность, что на родине Хаматову никто не ждет — ни зрители, ни коллеги.
Простые россияне в этот момент будут солидарны с творческим цехом — полное неприятие!
Татьяна Васильева
А вот режиссер и председатель правления Межрегионального независимого профессионального союза актеров театра и кино Денис Кирис напротив, предположил, что возвращение Хаматовой россияне воспримут совершенно нормально.
Думаю, что никаких бы эксцессов не было. Я с ней учился в ГИТИСе, только я был на четвертом курсе, а она на первом. Я ее не осуждаю, у всех людей разные ситуации были.
Денис Кирис
Кирис добавил, что не думает, будто что после приезда Хаматовой в Россию, начнется какая-то травля актрисы.
Латвия
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