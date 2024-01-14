Знаменитости 14 января 2024, 00:28 «Меня сравняли с землей». Алексей Глызин обиделся на Кудрявцеву из-за ее критики Певец Глызин заявил об обиде на телеведущую Кудрявцеву после шоу «Суперстар!» РИА «Новости»

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Певец Алексей Глызин заявил, что обижен на телеведущую Леру Кудрявцеву из-за случая на шоу «Суперстар!». О своих переживаниях артист рассказал ей в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

По мнению вокалиста, он показал достойное выступление в ходе передачи, где одним из членов жюри была Кудрявцева. Певец считает, что блондинка несправедливо оценила его номер.

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«У меня обида есть на Леру Кудрявцеву. В программе номер два, как сейчас помню. Я так эффектно по клетке метался, так красиво на меня вода лилась. Я думал — все, это успех, это бомба, сейчас посыплется похвала. И в итоге меня сравняли с землей. И последнее слово было за Лерой», — рассказал он.

В ответ на это звезда сразу объяснилась. Она напомнила, что назвала Глызина плохим актером, потому что он прирожденный певец. По ее словам, Алексею следует петь на сцене, а не играть.

Ранее Лера Кудрявцева заявила, что ушла от мужа, бывшего хоккеиста ЦСКА Игоря Макарова. Она дала единственный комментарий по этой ситуации: «Алкоголь — зло».