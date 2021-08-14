МакSим частично потеряла память после комы

Певица МакSим (Марина Абросимова) почти не помнит некоторые события, которые происходили до комы, в том числе открытие собственной школы искусств и последний концерт в Казани. Об этом изданию StarHit сообщила ее менеджер Яна Богушевская.

Накануне МакSим выписали из московской больницы, где врачи почти два месяца поддерживали ее в медикаментозной коме и на искусственной вентиляции легких. Певица продолжит лечение дома.

«С ней рядом круглосуточно будет медработник. Она очень хотела обнять своих дочерей, в какой-то момент боялась, что этого уже не сделает. Для нее это сейчас важнее всего», — рассказала Богушевская.

Певице предстоит длительная реабилитация. Сколько займет восстановление — пока неизвестно, но план расписали на месяцы вперед: он включает и дыхательную гимнастику, и физиотерапию. По прогнозам, Абросимова сможет вернуться на сцену не раньше чем через год.

Болезнь дала осложнения на память. МакSим плохо помнит и выступление в Татарстане, после которого ее состояние ухудшилось.

«Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру открытие собственной школы и последний концерт в Казани», — сказала менеджер артистки.

Ранее рабочие на стройке около больницы поздравили МакSим с выпиской и спели ее песню «Знаешь ли ты».