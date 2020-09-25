Менеджер Легкоступовой: у артистки был конфликт с главой администрации Феодосии

Они поспорили во время организации уличного концерта. Глава администрации очень хотел видеть исполнителя Игорька, а Легкоступова была резко против. В результате ей пришлось уволиться.

«Она пыталась со своей стороны поставить артиста туда, но скорее всего, что там с руководством не сошлись во мнениях. Вышестоящее начальство прогнуло свою линию. Она сама ушла, без скандала», — рассказал Екимов.

Ранее стало известно, что Валентина Легкоступова до своей смерти обвенчалась со своим супругом Юриев Фирсовым. Они выбрали церковь, в которой рабтает духовный наставник певицы отец Агапит.

С отцом Агапитом пообщаться не удалось, он отказался говорить с журналистами. Зато удалось поговорить с его знакомой матерью Маланьей. По ее словам, Легкоступова и ее духовный наставник не особо близко общались.