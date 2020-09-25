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    25 сентября 2020, 15:31

    Менеджер Легкоступовой: у артистки был конфликт с главой администрации Феодосии

    Дарья Морозова

    Менеджер Валентины Легкоступовой Максим Екимов рассказал, что она занимала должность главы отдела культуры в Феодосии. Но ей пришлось уволиться из-за конфликта с главой администрации города. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».

    Они поспорили во время организации уличного концерта. Глава администрации очень хотел видеть исполнителя Игорька, а Легкоступова была резко против. В результате ей пришлось уволиться.

    «Она пыталась со своей стороны поставить артиста туда, но скорее всего, что там с руководством не сошлись во мнениях. Вышестоящее начальство прогнуло свою линию. Она сама ушла, без скандала», — рассказал Екимов.

    Ранее стало известно, что Валентина Легкоступова до своей смерти обвенчалась со своим супругом Юриев Фирсовым. Они выбрали церковь, в которой рабтает духовный наставник певицы отец Агапит.

    С отцом Агапитом пообщаться не удалось, он отказался говорить с журналистами. Зато удалось поговорить с его знакомой матерью Маланьей. По ее словам, Легкоступова и ее духовный наставник не особо близко общались.

    Новости SMI.FM