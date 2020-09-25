Духовный наставник Легкоступовой плохо знал певицу

С отцом Агапитом пообщаться не удалось, он отказался говорить с журналистами. Зато удалось поговорить с его знакомой матерью Маланьей. По ее словам, Легкоступова и ее духовный наставник не особо близко общались.

«Я бы не сказала, что они хорошо были знакомы», — рассказала она.

Ранее дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль записала видео, в котором вспомнила, чему научилась от матери, и призналась ей в любви.

Обращение к Легкоступовой Анетта опубликовала в Instagram. В памятном посте она призналась, что с трудом представляет себе жизнь без матери. Она добавила, что держится за чувство долга перед семьей и близкими и никогда не перестанет любить мать.

Она пообещала сделать все возможное, чтобы Легкоступову запомнили «солнечным и светлым» человеком, какой она осталась в сердцах родных.