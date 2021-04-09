Менеджер DMX опроверг слухи о смерти рэпера

Американский рэпер DMX все еще жив, но остается в коме. Музыкант подключен к аппарату жизнеобеспечения, сообщил в Instagram его менеджер Стив Рифкинд.

«Люди, пожалуйста, прекратите распространять слухи. DMX по-прежнему жив. Да, он подключен к аппарату жизнеобеспечения. Но вы никому не поможете, если будете публиковать ложные слухи. Дайте его семье провести спокойно хотя бы ночь. Скоро они запишут обращение», — сообщил менеджер рэпера, работавший с ним последние три года.

По данным ТМZ, состояние DMX не улучшилось, семья рэпера в ближайшее время может принять решение об отключении артиста от аппарата жизнеобеспечения.

Сообщение о том, что DMX якобы умер, было опубликовано на Twitter-странице бренда уличной одежды Saint. Вскоре сообщение было удалено. Представители Saint принесли извинения.

Рэпера госпитализировали с сердечным приступом 2 апреля. Предположительно, причиной стала передозировка наркотиками, которыми DMX злоупотреблял на протяжении жизни и неоднократно проходил реабилитацию. Ранее «Газета.ru» со ссылкой на сообщения в американских СМИ писала, что DMX находится в вегетативном состоянии.