СМИ: рэпер DMX попал в больницу из-за передозировки наркотиками

Американский рэпер Эрл Симмонс, известный как DMX, попал в больницу после передозировки наркотиками. Об этом сообщил TMZ.

Пятидесятилетний DMX госпитализирован с сердечным приступом в городе Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк, вечером 2 апреля. Он лежит в больнице White Plains в критическом состоянии.

Многолетнее употребление запрещенных веществ сказалось на мозге. Сейчас рэпер почти ничего не осознает, находится в «вегетативном состоянии». Врачи не дают позитивных прогнозов.

Музыкант уже был при смерти: в 2016-м его нашли без сознания на парковке, тогда он также перебрал с наркотиками. В 2019 году DMX прошел реабилитацию от зависимости сразу после того, как вышел из тюрьмы за уклонение от налогов. После Симмонс вернулся к выступлениям.

Ранее певица Деми Ловато выпустила документальный фильм о сильной передозировке наркотиками, которую пережила в 2018 году. В тот день у нее случилось три инсульта и сердечный приступ. Врачи еле спасли ее.