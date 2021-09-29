Мельникова получила травму на тренировке «Ледникового периода»

Актриса, известная по сериалу «Папины дочки», Дарья Мельникова рассказала об участии в шоу «Ледниковый период». Она успела получить травму на тренировке. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным сайта «Дни.ру», Мельникова призналась, что ужасно боится. Кроме того, она упала во время одной из тренировок и получила травму.

«Еще до эфиров я успела грохнуться и получить травму, но меня реанимировали, поставили на коньки и скоро вы таки увидите наш первый прокат», — написала она.

Также актриса отметила, что очень рада работать вместе с Ильей Авербухом, и добавила, что пока не может рассказать, кто будет ее партнером на шоу.

Ранее TikTok-блогер Даня Милохин уронил фигуристку Евгению Медведеву во время съемок «Ледникового периода». Несмотря на ушибы, помощь медиков участникам шоу не понадобилась.

Падение произошло во время одной из поддержек, которую попытался выполнить на льду Милохин. Молодой человек поднял партнершу, чтобы прокрутить ее через плечо, но в итоге не смог удержать. Блогер упал на спину, ударившись головой, а Медведева упала на него сверху. При этом фигуристка ударилась коленями.