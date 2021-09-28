Милохин уронил Медведеву во время съемок «Ледникового периода»

TikTok-блогер Даня Милохин уронил фигуристку Евгению Медведеву во время съемок «Ледникового периода». Несмотря на ушибы, помощь медиков участникам шоу не понадобилась.

Падение произошло во время одной из поддержек, которую попытался выполнить на льду Милохин. Молодой человек поднял партнершу, чтобы прокрутить ее через плечо, но в итоге не смог удержать. Блогер упал на спину, ударившись головой, а Медведева упала на него сверху. При этом фигуристка ударилась коленями.

По словам Милохина, он плохо чувствовал себя после выступления. Девушка заявила, что слегла ушиблась, написал портал Super.ru. Тем не менее врачей на съемочную площадку не вызывали.

Ранее участие Милохина в «Ледниковом периоде» прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что занятия фигурным катанием помогут блогеру «исправиться» и «стать мужчиной».

Новый сезон «Ледникового периода» начнется 2 октября. Вести шоу будут Алина Загитова и Алексей Ягудин.