15 апреля 2024, 16:59
«Мелкие завистники». Тарасова осудила призывающих признать Пугачеву иноагентом
Тренер Тарасова осудила инициативу признать певицу Пугачеву иноагентом
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала людей, которые призывают признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, мелкими завистниками. Такое мнение она выразила в беседе с журналисткой Ксенией Собчак.
Тарасова выразила недоумение по поводу этого предложения. Она уверена, что инициаторами стали люди, завидующие таланту Пугачевой.
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«Это идиотство! Это стыдно! Мелкие завистники, которые сидят во власти», — прокомментировала знаменитый тренер.
Она уважительно отозвалась о Пугачевой, назвав ее выдающейся певицей и человеком, заслуживающим доверия, и подчеркнула, что подобного артиста страна еще не видела.
«У нас лучше никого не было, рядом никого не было, близко никого не было. Мы ее обожали, обожаем и будем обожать», — добавила Тарасова.
Ранее она также назвала Пугачеву украшением России и одобрительно высказалась об идее снять фильм о карьере и жизни примадонны. Документальную ленту Собчак решила выпустить к 75-летию артистки.
Ксения Собчак
Алла Пугачева
Татьяна Тарасова
Иноагенты
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