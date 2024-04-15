Знаменитости 15 апреля 2024, 16:59 «Мелкие завистники». Тарасова осудила призывающих признать Пугачеву иноагентом Тренер Тарасова осудила инициативу признать певицу Пугачеву иноагентом РИА «Новости»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала людей, которые призывают признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, мелкими завистниками. Такое мнение она выразила в беседе с журналисткой Ксенией Собчак.

Тарасова выразила недоумение по поводу этого предложения. Она уверена, что инициаторами стали люди, завидующие таланту Пугачевой.

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«Это идиотство! Это стыдно! Мелкие завистники, которые сидят во власти», — прокомментировала знаменитый тренер.

Она уважительно отозвалась о Пугачевой, назвав ее выдающейся певицей и человеком, заслуживающим доверия, и подчеркнула, что подобного артиста страна еще не видела.

«У нас лучше никого не было, рядом никого не было, близко никого не было. Мы ее обожали, обожаем и будем обожать», — добавила Тарасова.

Ранее она также назвала Пугачеву украшением России и одобрительно высказалась об идее снять фильм о карьере и жизни примадонны. Документальную ленту Собчак решила выпустить к 75-летию артистки.