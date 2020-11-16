Меладзе захотел спеть для больных в красных зонах после скандала о «бедственном положении артистов»

Валерий Меладзе в последние дни находится в центре общественной дискуссии. Сначала он заявил о бедственном положении артистов из-за ограничений по коронавирусу. Теперь — выложил в Instаgrаm видеообращение к российским врачам. Он хочет помочь им в красной зоне.

«Я хочу поддержать морально [врачей и пациентов], и, если я каким-то образом и по-другому смогу, то буду этому рад», — сказал Меладзе.

Он подчеркнул, что это не попытка пропиариться, а его желание помочь. Артист добавил, что хочет «применить свои силы, возможности и умения».

Ранее Меладзе нарвался на шквал критики после того, как пожаловался на трудности в жизни артистов. Он заявил, что потерял почти весь свой годовой заработок. По его словам, тысячи людей в отрасли оказались в бедственном положении.

Певец высказал недоумение, почему ограничения по коронавирусу касаются именно выступлений артистов. Он считает, что приходить на концерты или другие мероприятия не чуть не опаснее, чем ездить в метро. Также Меладзе задался вопросом, что будет, если певцы откажутся участвовать в новогодних огоньках.

Московские власти из-за роста числа заболевших COVID-19 до 15 января ввели ряд новых ограничений. Заполняемость концертных, театральных залов не должна быть больше 25%.