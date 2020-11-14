Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние программы из-за ограничений

Он уточнил, что из-за отмены массовых мероприятий россияне в новогоднюю ночь будут смотреть различные шоу, которые создают праздничное настроение. Меладзе выразил мнение, что если обычные концерты отменили, то и новогодние шоу тоже должны быть запрещены. Он назвал правильным отказ артистов от участия в съемках.

«Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев», — пояснил Меладзе.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Сергей Собянин ввел в Москве ограничения по коронавирусу. До 15 января все заведения не будут работать с 23 часов ночи до шести утра. Также появился лимит на количество зрителей в кино и театрах: не более 25% во всем зале. Кроме того, запрещены все массовые мероприятия, например концерты.