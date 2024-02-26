Знаменитости 26 февраля 2024, 13:12 Меладзе разрешил Брежневой петь песни «ВИА Гры» Shot: доходы уехавшего из России Константина Меладзе выросли в 2023 году Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Константин Меладзе разрешил экс-супруге Вере Брежневой исполнять хиты своего сочинения. Причиной тому могли стали солидные заработки, которые получает с этого продюсер. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

По информации СМИ, принадлежащая Константину компания «Меладзе мьюзик» принесла ему в прошлом году 19 миллионов рублей. Более того, выручка за год выросла на 2,7 миллиона. Этот лейбл владеет правами на творчество Валерия Меладзе, Веры Брежневой и группы «ВИА Гра».

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Выступая на концертах и выкладывая композиции на стриминговые сервисы, артисты позволяют продюсеру зарабатывать. Поэтому, несмотря на развод, он решил сохранить с бывшей женой Брежневой деловые отношения.

Недавно журналистам стало известно, что Брежнева требует от агентов перед своими выступлениями. В ее райдер входят Mercedes S-класса с Wi-Fi, чай с имбирем и полностью черный кабинет за кулисами.