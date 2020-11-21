Меладзе не вошел в топ-5 звезд новогодних «огоньков»

По его данным, только 12% россиян собираются смотреть новогодние телешоу. Еще 32% включат телевизор лишь для фона.

Уточняется, что количество желающих смотреть телевизор зависит от возраста опрашиваемых. 47% россиян от 25 до 34 лет не собираются его включать. В возрастной категории старше 45 лет таких 29%.

По данным исследованиям, в пятерку самых популярных артистов вошли Алла Пугачева, Николай Басков, Филипп Киркоров, Светлана Лобода и Zivert.

Валерий Меладзе оказался лишь на восьмом месте. Также в топ-10 самых популярных звезд новогодних «огоньков» вошли Макс Барских, Сергей Лазарев, Егор Крид и Дмитрий Нагиев.

Ранее Меладзе призвал российских артистов не участвовать в съемках различных новогодних программ. Он уточнил, что это протест против ограничений на число концертов из-за коронавируса.