Меган Маркл рассказала, как прошло первое свидание с принцем Гарри

Меган Маркл рассказала биографам Омид Скоби и Каролин Дюран, которые занимаются написанием биографии девушки, как прошло ее первое свидание с принцем Гарри.

По словам супруги принца, они пошли в ресторан Dean Street Townhouse в лондонском районе Сохо. После того, как ужин закончился, Гарри остался под впечатлением от новой пассии. Он пригласил ее в Ботсвану. Там они отдыхали в живописном заповеднике. Пара провела ночь не в гостиничном номере, а в палатке. Единственная деталь напоминала о социальном статусе парня — палатка стоила примерно две тысячи долларов за сутки.

Еще биографы написали, что отношения между будущей королевой Кейт Мидлтон и Маркл сразу после знакомства стали непростыми. По их словам, все окружение чувствовало между девушками напряжение, пишет ИА «Невские новости».

Ранее сообщалось, что герцогиня пыталась помириться с Маркл, отправив ей большой букет цветов. Такой жест она сделала в день рождения девушки. Отмечается, что жена принца Гарри посчитала такой поступок недостаточным для примирения.