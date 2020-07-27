Кейт Миддлтон попробовала помириться с Меган Маркл

Кейт пыталась подружиться с Меган еще когда та стала женой принца Гарри. При этом между двумя герцогинями не было ни взаимопонимания, ни дружбы. У герцогинь не так много общего, кроме того, что они жили в Кенсингтонском дворце. Об этом стало известно благодаря книге «В поисках свободы». В ней рассказывается о самых скандальных членах королевской семьи. Ее написали Омида Скоуби и Каролин Дюран.

В день рождения Меган Кейт направила ей букет цветов, но та посчитала данный жест недостаточным для примирения.

Отмечается, что Миддлтон и Маркл никогда не ссорились. Натянутые отношения между герцогинями появились из-за их супругов. Разрыв между принцами Уильямом и Гарри случился из-за растущего между ними напряжения, а вовсе не по вине их жен.