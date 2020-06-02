Меган Маркл могут пригласить в «Танцы со звездами»

По данным зарубежных СМИ, известный хореограф Бруно Тониоли рассказал, что Маркл была бы «блестящей участницей». Сам он входит в состав жюри шоу.

«Мечтаю видеть в нем Меган, она как раз сейчас здесь, в Лос-Анджелесе. Она была бы великолепна», — считает Тониоли.

Также Маркл дала согласие на участие в проекте «Я сказала „да“… дважды», посвященном повторным свадьбам. Так как она, замужем во второй раз, на шоу она станет наставницей. Пока съемки программы временно отложили из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Ранее стало известно, что принц Гарри начал распродавать личные вещи. Он продал три охотничьих ружья, получив за них 180 тысяч долларов. Внук королевы Великобритании Елизаветы II должен выплатить родине долг за ремонт своего поместья в Лондоне.

Сейчас они с Маркл живут в США. Принц Гарри не может найти работу из-за коронавируса. Поэтому ему пришлось распродать личные вещи, чтобы заработать денег.