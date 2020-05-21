Принц Гарри распродал личные вещи
Принц Гарри продал три охотничьих ружья, получив за них 180 тысяч долларов, отметили источники.
Внук королевы Великобритании Елизаветы II должен выплатить родине долг за ремонт своего поместья в Лондоне.
Принц Гарри сейчас живет в США вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи. Он тяжело переживает переезд из Лондона. Представитель монаршей семьи покинул родину ради супруги. Теперь он жалеет о своем поступке, говорят источники зарубежных СМИ. Принц тоскует по родине и даже помирился со своим братом, принцем Уильямом.
Внук королевы не может найти работу в США, где распространился коронавирус. Но ему нужно содержать семью. Именно поэтому он начал распродавать личные вещи.
Ранее СМИ сообщили, что принцу Гарри придется возвращать долг британской казне в течение 11 лет. Это связано с тем, что Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских полномочий и переехали из Лондона сначала в Канаду, а потом в США. На ремонт Фрогмор-хауса, который им подарила королева на свадьбу, супруги потратили около 2,4 миллиона фунтов стерлингов.