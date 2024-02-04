04 февраля 2024, 04:47
Медиум Шепс высмеял таролога Кинжинова в эфире «Битвы экстрасенсов»
5-tv.ru: медиум Шепс высмеял таролога Кинжинова на «Битве экстрасенсов»
Победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» медиум Александр Шепс высмеял таролога Александра Кинжинова в новом выпуске шоу. Об этом написал Пятый канал.
В новом шоу «Экстрасенсы. Реванш» Шепс стал членом жюри. Победители прошлых сезонов дали шанс тем, кто проиграл в прошлых «Битвах».
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Участниками выпуска стали финалистка 15-го сезона Татьяна Ларина и таролог Александр Кинжинов, занявший третье местов в 18 сезоне.
Кинжинов выразил уверенность, что в этом сезоне ему удастся победить. Шепс усомнился в его словах. Перед началом испытания медиум попросил таролога дать ему свою колоду карт. Тот согласился.
«Ни один таролог не даст свою колоду в чужие руки. Сдвинуть карты, да, но инструмент свой не отдаст. Вот вы и доказали все», — победно заявил Шепс.
Ранее участники шоу решили посоревноваться с членом жюри Александром Шепсом. Ведунья Ангелина Изосимова назвала медиума своим «призом».
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