Знаменитости 22 января 2024, 01:29 Участники шоу «Экстрасенсы» назвали Александра Шепса своим «призом» Участники шоу «Экстрасенсы» решили посоревноваться с медиумом Александром Шепсом Freepik

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Съемки шоу «Экстрасенсы. Реванш» стали настоящим испытанием для медиума и члена жюри Александра Шепса. Участники проекта решили устроить с ним дуэль и назвали его своей главной «наградой», сообщило издание ОСН.

В рамках проекта выбывшие участники предыдущих сезонов «Битвы экстрасенсов» могут снова продемонстрировать свои способности. Ведунья Ангелина Изосимова заявила, что будет бороться не только с коллегами, но и с Александром Шепсом.

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Экстрасенс назвала медиума своим «призом». Женщина смогла успешно пройти испытание, а Шепс угадал имя матери одного из гостей. Тот заверил, что его нельзя «прочесть» из-за так называемой защиты.

«Это настоящее пенальти!» — сказал ведущий шоу Марат Башаров.

В итоге медиум рассказал о «защищенном» мужчине, вызвав его удивление.

В декабре на телеканале ТНТ показали финальную серию шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Впервые в истории проекта победу разделили два участника — Влад Череватый и Олег Шепс.