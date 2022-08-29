Материалы рэпера Oxxxymiron потребовали признать экстремистскими

Произведения рэпера Мирона Федорова, который выступает под творческим псевдонимом Oxxxymiron, захотели признать экстремистскими. С таким призывом выступил исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы, куда поступил иск.

В суде заявили, что иск был подан Савенковым «в интересах РФ».

«В качестве исковых требований значится признание информационных материалов, распространяемых посредством сети „Интернет“, экстремистскими», — сказали в суде. Другие детали уточнены не были.

Дата заседания по этому иску еще не назначена. О каких именно материалах идет речь пока неясно.

Поклонники рэпера Oxxxymiron заклеймили Сашу Честа за батл с ним, хотя он даже не знал, против кого выступает. Он участвовал в 14-м независимом рэп-батле, который прошел в 2008–2009 годах. На конкурс Саша Чест попал случайно. По правилам, нужно было за неделю записать, свести и отправить организаторам готовый трек на определенную тему. Участники выходили одновременно, их слушали зрители и судьи. Музыкант рассказал ведущей «360» Марусе Михейчик о победе, которая сделала его знаменитым.